Слонов будут "успокаивать" при помощи конопли

”Это попытка найти новую естественную альтернативу существующим методам борьбы со стрессом, особенно — фармацевтическим препаратам”, — пояснила выбранную методику глава исследования Агнешка Чуйковска.

Планируется, что все исследование продлится примерно 2 года, за которые специалисты изучат реакцию на коноплю у трех слонов. Также заявляется, что жидкая порция вещества под названием каннабидиол будет вводиться животным через хобот.

Авторы инициативы отмечают, что в зоопарке крайне тщательно следят за уровнем стресса у слонов, в том числе через проверку уровня гормонов и наблюдая за их поведением. И старт исследования именно сейчас крайне важен для слонов, так как, по словам сотрудников, стадо недавно пережило утрату альфа-самки.