Наука и технологии
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Слонов будут "успокаивать" при помощи конопли
Ожидается, что новый метод окажется куда менее вредным, чем уже существующие
В сети появилась информация о том, что сотрудники Варшавского зоопарка будут "успокаивать" слонов при помощи конопли. Таким образом эксперты намерены проверять влияние лечебного каннабиса на уровень стресса африканских слонов.
”Это попытка найти новую естественную альтернативу существующим методам борьбы со стрессом, особенно — фармацевтическим препаратам”, — пояснила выбранную методику глава исследования Агнешка Чуйковска.
Планируется, что все исследование продлится примерно 2 года, за которые специалисты изучат реакцию на коноплю у трех слонов. Также заявляется, что жидкая порция вещества под названием каннабидиол будет вводиться животным через хобот.
Авторы инициативы отмечают, что в зоопарке крайне тщательно следят за уровнем стресса у слонов, в том числе через проверку уровня гормонов и наблюдая за их поведением. И старт исследования именно сейчас крайне важен для слонов, так как, по словам сотрудников, стадо недавно пережило утрату альфа-самки.