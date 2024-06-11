Слоны используют индивидуальные «имена» для общения, показало исследование

Опубликовано 11 июня 2024, 23:36
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Слоны используют индивидуальные «имена» для общения, показало исследованиеВсё как у людей?
Исследование, проведенное Университетом штата Колорадо (CSU), организацией Save the Elephants и ElephantVoices, показало, что слоны используют специфические, похожие на имена, обращения друг к другу, что ранее считалось характерным только для людей.
В отличие от дельфинов и попугаев, слоны используют произвольные вокальные обозначения, которые указывают на развитые когнитивные способности и сложные социальные структуры, пишут ученые. Такая форма общения позволяет предположить, что слоны способны к «творческому и абстрактному мышлению».
Старший автор исследования Джордж Виттемайер отметил, что сложность социальных взаимодействий слонов, вероятно, послужила толчком к эволюции этого метода коммуникации.
Используя передовую обработку сигналов и машинное обучение, исследователи определили уникальные «имена», соответствующие отдельным слонам.