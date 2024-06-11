Слоны используют индивидуальные «имена» для общения, показало исследование

В отличие от дельфинов и попугаев, слоны используют произвольные вокальные обозначения, которые указывают на развитые когнитивные способности и сложные социальные структуры, пишут ученые. Такая форма общения позволяет предположить, что слоны способны к «творческому и абстрактному мышлению».

Старший автор исследования Джордж Виттемайер отметил, что сложность социальных взаимодействий слонов, вероятно, послужила толчком к эволюции этого метода коммуникации.

Используя передовую обработку сигналов и машинное обучение, исследователи определили уникальные «имена», соответствующие отдельным слонам.