Словакия передаст Украине ракетные комплексы С-300: что теперь будет?

По его словам, состояние этого оружия на данный момент неизвестно. Фролов сообщил, что в 1996 году Словакия получила от России 72 ПЗРК «Игла-1», их состояние тоже неизвестно.

По данным эксперта, Словакия обладает всего одной батареей ЗРК «Стрела-10М» — это порядка 10 пусковых установок. Кроме того, Украина уже имеет сотни собственных ПЗРК «Игла» и «Игла-1», поэтому передача Словакией новых установок является не более чем «статистической погрешностью», которая не усилит обороноспособность ВСУ. Это же касается и систем С-300.

Касательно оружия, которое Запад уже передал Украине, а также возможной передачи Словакией и Болгарией С-300, Фролов отметил, что это позволит НАТО «красиво их утилизировать, заработав на этой сделке определённый политический капитал». И снова подчеркнул, что эти системы мало усилят оборону Украины.