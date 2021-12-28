Словно гирлянда: когда россияне смогут увидеть почти все планеты одновременно

Меркурий и Плутон в параде участвуют, однако из-за яркого солнца их невозможно увидеть с Земли.

Наблюдения можно начинать с утра, когда виден Марс, а продолжать их вечерами – с 16:00 до 18:00 по московскому времени. В этот период все планеты находятся низко на юго-западе и постепенно уходят за горизонт.

Эксперты также отметили, что наилучшие условия видимости парада планет будут на юге России, где космические объекты окажутся выше над горизонтом.