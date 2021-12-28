Словно гирлянда: когда россияне смогут увидеть почти все планеты одновременно

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Словно гирлянда: когда россияне смогут увидеть почти все планеты одновременноИ где для этого наилучшие условия
Московский планетарий выложил подробную информацию о начавшемся новогоднем параде планет. Наблюдать необычное космическое явление можно было начать уже с 25 декабря 2021 года, оно продлится до 7 января следующего года.
Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней "гирляндой", постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем.
Московский планетарий
Меркурий и Плутон в параде участвуют, однако из-за яркого солнца их невозможно увидеть с Земли.
Наблюдения можно начинать с утра, когда виден Марс, а продолжать их вечерами – с 16:00 до 18:00 по московскому времени. В этот период все планеты находятся низко на юго-западе и постепенно уходят за горизонт.
Эксперты также отметили, что наилучшие условия видимости парада планет будут на юге России, где космические объекты окажутся выше над горизонтом.
Источник: Московский планетарий