Сложность майнинга биткоина увеличилась в два раза за 2023 год и установила абсолютный рекорд

С начала 2023 года сложность майнинга увеличилась в два раза, достигнув отметки в 62,56 Т (1 Т – один триллион). Для сравнения, в начале года этот показатель составлял 35,36 Т.

Кроме того, стоимость самого биткоина также продемонстрировала впечатляющий рост. С начала года его цена увеличилась на 108%, поднявшись с $16,5 тыс. до $34,4 тыс.

Один из факторов, способствующих росту – новости о возможном одобрении первого спотового ETF на биткоин. Также отмечается, что в октябре объем торгов биткоином достиг максимальных за последние полгода значений.

Эти данные подчеркивают растущий интерес к криптовалюте и ее стабильное укрепление на рынке.

Несмотря на волатильность и риски, ассоциирующиеся с криптовалютами, биткоин продолжает привлекать внимание инвесторов и трейдеров по всему миру.