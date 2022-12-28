Случилась «зрада»: данные украинских комментаторов, сеющих панику в соцсетях РФ, выложили в интернет

В слитых данных содержатся номера телефонов, адреса регистрации, автомобильные номера, электронная почта и аккаунты в соцсетях. Данные принадлежат тем, кто «думает, что хакер» — интернет-активистам (хактивистам) и маркетологам, в основном SMM-специалистам.

«Опубликуем свыше 1000 активистов IT Army of Ukraine и Save UA. Первые — это хактивисты, ребятишки, которым «выдали кнопку» и они на неё жмут, занимаясь хулиганством, думая, что они «хакеры». А вторые — это маркетологи, таргетологи и SMM'щики, которые пакостят в наших соцсетях и льют помои», — говорится в сообщении RaHDit.