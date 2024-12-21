Наука и технологии
Опубликовано 21 декабря 2024, 06:00
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Слух: Apple на $1 млрд построит в Индонезии завод по производству геометок AirTag

Власти страны всё-таки приняли инвестиции компании
Как сообщил инсайдер Bloomberg Марк Гурман, Apple близка к тому, что власти Индонезии снимут запрет на продажи iPhone 16 в стране, сразу после одобрения президента Прабово Субианто инвестиционного плана компании стоимостью $1 млрд. В ноябре правительство Индонезии наложило запрет на продажи iPhone 16 в стране, обвинив Apple в том, что она не реализовала обещанные инвестиционные проекты. Чтобы добиться снятия запрета, Apple сначала предложила инвестиционный план в размере $10 млн, но он был отклонён властями.
Слух: Apple на $1 млрд построит в Индонезии завод по производству геометок AirTag
© Jonas Elia / Unsplash

Позже Apple сделала безуспешное предложение инвестировать $100 млн, чтобы снять запрет на продажи iPhone 16. Однако, судя по всему, план инвестиций в размере $1 млрд всё же сработал, «и люди, близкие к этому вопросу, утверждают, что правительство приняло инвестиции».

Ключевая часть инвестиций Apple в размере $1 млрд включает в себя создание производственного предприятия на острове Батам. Новый завод будет специализироваться на производстве геометок AirTags, предназначенных для отслеживания багажа, ключей и т. д. Ожидается, что на заводе в Батаме будет создано 1000 рабочих мест, а в перспективе он будет отвечать за 20% мирового производства AirTag.

Apple выбрала Батам, поскольку остров предлагает льготы зоны свободной торговли, которые включают освобождение от налогов на добавленную стоимость, налогов на роскошь и импортных пошлин.

Источник:Neowin
Автор:Андрей Кадуков
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