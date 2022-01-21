Слух: автомобильный гигант выкупит компанию Meizu

Теперь же в сети появилась информация, что всё это привело ко вполне ожидаемому финалу — компанию планирует выкупить более крупный игрок. По данным ITHome, речь идёт об автомобильном гиганте из Китая в лице Geely Group.

Сообщается, что прямо сейчас сделка о покупке Meizu находится в процессе — экспертами проводится комплексная проверка».

Отметим, что несмотря на то, что прямо сейчас нет точной информации, какова будет сумма сделки, ранее основатель и председатель правления Geely Holding Group Ли Шуфу заявлял, что его компания намерена инвестировать 10 млрд юаней (около 1,6 млрд долларов) в сферу мобильных технологий.