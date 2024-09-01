Слух: Samsung нацелилась на покупку компании Nokia Networks

Samsung заинтересована в таких производственных и инфраструктурных активах, так как стремится к конкуренции с Huawei и другими крупными игроками в сфере телекоммуникационного оборудования, а также рассматривает возможность продажи своего подразделения мобильных сетей.

Nokia Networks поставляет базовые станции, беспроводные технологии и серверы сетевым операторам по всему миру и является самым крупным сегментом материнской компании. Активы Nokia могут быть проданы, выделены или объединены с конкурентами, одним из которых является Samsung.

Однако обсуждения пока ещё находятся на раннем этапе, и пока неизвестно, какое решение примет Nokia. Предполагается, что стоимость сделки может достигнуть $10 млрд. И если Samsung приобретёт сетевые активы Nokia, это повысит конкурентоспособность компании.

При этом и Nokia, и Samsung отказались от комментариев.