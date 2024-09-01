Наука и технологии
Опубликовано 01 сентября 2024, 15:00
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Слух: Samsung нацелилась на покупку компании Nokia Networks

Но пока это не подтверждает
Как сообщило агентство Bloomberg, компания Samsung заинтересована в приобретении сетевого подразделения Nokia Mobile. Это подразделение называется Nokia Networks.
Слух: Samsung нацелилась на покупку компании Nokia Networks
© Pawel Czerwinski / Unsplash

Samsung заинтересована в таких производственных и инфраструктурных активах, так как стремится к конкуренции с Huawei и другими крупными игроками в сфере телекоммуникационного оборудования, а также рассматривает возможность продажи своего подразделения мобильных сетей.

Nokia Networks поставляет базовые станции, беспроводные технологии и серверы сетевым операторам по всему миру и является самым крупным сегментом материнской компании. Активы Nokia могут быть проданы, выделены или объединены с конкурентами, одним из которых является Samsung.

Однако обсуждения пока ещё находятся на раннем этапе, и пока неизвестно, какое решение примет Nokia. Предполагается, что стоимость сделки может достигнуть $10 млрд. И если Samsung приобретёт сетевые активы Nokia, это повысит конкурентоспособность компании.

При этом и Nokia, и Samsung отказались от комментариев.

Источник:Bloomberg
Автор:Андрей Кадуков
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