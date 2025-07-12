Слух: следующим поколением носимых гаджетов станут «умные» серьги и ожерелья

Целью создания подобных гаджетов является удобство пользователя, избавление от необходимости доставать смартфон.

В подобную электронику могут быть интегрированы ChatGPT и Google Gemini. Ещё одна базовая цель — чтобы пользователь мог взаимодействовать с такими гаджетами без помощи рук и более естественным образом, без необходимости взаимодействовать с экраном устройства.