Слух: следующим поколением носимых гаджетов станут «умные» серьги и ожерелья

Опубликовано 12 июля 2025, 17:151 мин.
Слух: следующим поколением носимых гаджетов станут «умные» серьги и ожерельяВзаимодействовать с такой электроникой можно будет без помощи рук
В кулуарах выставки Samsung Unpacked 2025 представитель компании рассказал журналистам нескольких ведущих СМИ, что в планах вендора производить новые типы носимой электроники. Рассматривается возможность создания «умных» серёг и ожерелий с искусственным интеллектом.
Целью создания подобных гаджетов является удобство пользователя, избавление от необходимости доставать смартфон.
В подобную электронику могут быть интегрированы ChatGPT и Google Gemini. Ещё одна базовая цель — чтобы пользователь мог взаимодействовать с такими гаджетами без помощи рук и более естественным образом, без необходимости взаимодействовать с экраном устройства.