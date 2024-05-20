Слухи: создатель ChatGPT с российскими корнями вернется в Россию для работы над «амбициозным проектом»

Согласно данным журналистов, Суцкевер может принять участие в «амбициозном проекте», подробности которого пока не раскрываются.

По данным СМИ, предполагается, что проект может быть связан с одним из крупнейших банков России.

«Суцкевер ведет переговоры с одним из крупнейших банков России, готовым оплатить его знания, навыки и опыт», — сообщают источники.

Предположительно, речь идет о развитии нейросети GigaChat от Сбербанка. Илья Суцкевер родился в Горьком (ныне Нижний Новгород) в 1986 году. В 1991 году его семья эмигрировала в Израиль, а в 2002 году переехала в Канаду.

В 2015 году вместе с Илоном Маском, Сэмом Альтманом и Питером Тилем он основал OpenAI.

Компания известна своей крупной языковой моделью ChatGPT. Однако 15 мая 2024 года Суцкевер покинул компанию из-за разногласий с руководителем Сэмом Альтманом.