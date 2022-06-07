Службу доставки СДЭК будут судить за утечку данных клиентов

Юридическим обеспечением иска занимается компания DestraLegal. Директор по правовым вопросам Борис Фельдман отметил, что, возможно, утечка произошла из-за недостаточных мер со стороны СДЭК для защиты пользовательских данных.

Истцы требуют 100 тысяч рублей морального ущерба каждый, но юристы считают, что иск будет удовлетворён частично — потерпевшие вряд ли получат больше 10 тысяч.