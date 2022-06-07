Службу доставки СДЭК будут судить за утечку данных клиентов

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Службу доставки СДЭК будут судить за утечку данных клиентовСейчас иск подали 22 человека, ещё 100 на подходе
Клиенты российской СДЭК, специализирующейся на экспресс-доставке грузов и документов подали на компанию коллективный иск из-за утечки персональных данных. На данный момент в иске участвует 22 человека, ещё 100 пользователей подали заявки, чтобы присоединиться к иску.
Юридическим обеспечением иска занимается компания DestraLegal. Директор по правовым вопросам Борис Фельдман отметил, что, возможно, утечка произошла из-за недостаточных мер со стороны СДЭК для защиты пользовательских данных.
Истцы требуют 100 тысяч рублей морального ущерба каждый, но юристы считают, что иск будет удовлетворён частично — потерпевшие вряд ли получат больше 10 тысяч.