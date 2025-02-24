Смарт-часы CenWatch оснастили датчиком LiDAR, как в Pro-версиях iPhone

Технология работает совместно с инерциальным блоком IMU, отслеживающим положение запястья, а обработка данных происходит на встроенном процессоре Helio G99.

Сигналы передаются через Bluetooth на совместимые устройства, включая смартфоны под управлением Android и iOS, а также компьютеры с Windows, macOS и Linux.