Наука и технологии
Опубликовано 17 июня 2025, 07:55
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Смарт-часы Galaxy Watch 8 получат ИИ-функции для сна, спорта и питания

Часть возможностей достанется и прошлым поколениям
Samsung представила новые функции здоровья, которые появятся в смарт-часах Galaxy Watch 8. Они помогут контролировать сон, тренировки, уровень стресса и питание.
Смарт-часы Galaxy Watch 8 получат ИИ-функции для сна, спорта и питания
© PhoneArena

Часы подскажут оптимальное время отхода ко сну, исходя из ваших привычек и ритма. Новая функция Vascular Load будет отслеживать нагрузку на сосуды во сне и выявлять риски для сердца.

Для бегунов появится Running Coach — ИИ проанализирует вашу технику и уровень выносливости за 12 минут и предложит персональную программу тренировок с учетом цели (5K, 10K, марафон).

Еще одна функция — «Антиоксидантный индекс». Часы с помощью встроенного сенсора BioActive измерят уровень каротиноидов в коже за 5 секунд.

© PhoneArena

Эти вещества — маркер полезного питания и защиты от старения. Индекс обновляется в зависимости от вашего рациона, например, после стакана морковного сока.

Galaxy Watch 8 представят в июле. Некоторые функции будут работать и на Galaxy Watch Ultra, а беговой помощник — начиная с Watch 7.

Источник:PhoneArena
Автор:Булат Кармак
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