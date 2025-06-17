Смарт-часы Galaxy Watch 8 получат ИИ-функции для сна, спорта и питания

Смарт-часы Galaxy Watch 8 получат ИИ-функции для сна, спорта и питанияЧасть возможностей достанется и прошлым поколениям
Часы подскажут оптимальное время отхода ко сну, исходя из ваших привычек и ритма. Новая функция Vascular Load будет отслеживать нагрузку на сосуды во сне и выявлять риски для сердца.
Для бегунов появится Running Coach — ИИ проанализирует вашу технику и уровень выносливости за 12 минут и предложит персональную программу тренировок с учетом цели (5K, 10K, марафон).
Еще одна функция — «Антиоксидантный индекс». Часы с помощью встроенного сенсора BioActive измерят уровень каротиноидов в коже за 5 секунд.
Эти вещества — маркер полезного питания и защиты от старения. Индекс обновляется в зависимости от вашего рациона, например, после стакана морковного сока.
Galaxy Watch 8 представят в июле. Некоторые функции будут работать и на Galaxy Watch Ultra, а беговой помощник — начиная с Watch 7.