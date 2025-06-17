Смарт-часы Galaxy Watch 8 получат ИИ-функции для сна, спорта и питания

Часы подскажут оптимальное время отхода ко сну, исходя из ваших привычек и ритма. Новая функция Vascular Load будет отслеживать нагрузку на сосуды во сне и выявлять риски для сердца.

Для бегунов появится Running Coach — ИИ проанализирует вашу технику и уровень выносливости за 12 минут и предложит персональную программу тренировок с учетом цели (5K, 10K, марафон).

Еще одна функция — «Антиоксидантный индекс». Часы с помощью встроенного сенсора BioActive измерят уровень каротиноидов в коже за 5 секунд.