Смарт-часы Samsung Galaxy Watch научились показывать время на Марсе, Венере и прочих планетах Солнечной системы

Опубликовано 03 апреля 2024, 06:44
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Смарт-часы Samsung Galaxy Watch научились показывать время на Марсе, Венере и прочих планетах Солнечной системыИнтересная коллаборация с ESA
Samsung представила уникальную функцию для своих смарт-часов Galaxy Watch — теперь они показывают время на других планетах!
Вместе с Европейским космическим агентством (ESA) компания создала необычный циферблат Galaxy Time.
С его помощью владельцы Galaxy Watch смогут узнать время на Марсе, Венере, Юпитере и других планетах Солнечной системы. А еще циферблат показывает много другой интересной информации:
- Скорость вращения планет и их расстояние до Солнца.
- Количество спутников у каждой планеты и особенности их сезонов.
- Точное расположение планеты в Солнечной системе.
Это кажется странным, но такой циферблат – крутая вещь, особенно для любителей космоса.
Galaxy Time подходит для всех часов Galaxy Watch на Wear OS, так что попробовать новый циферблат смогут владельцы Watch 4, Watch 6 и Watch 7.