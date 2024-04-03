Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 03 апреля 2024, 06:44
1 мин.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch научились показывать время на Марсе, Венере и прочих планетах Солнечной системы

Интересная коллаборация с ESA
Samsung представила уникальную функцию для своих смарт-часов Galaxy Watch — теперь они показывают время на других планетах!
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch научились показывать время на Марсе, Венере и прочих планетах Солнечной системы
© Wccftech

Вместе с Европейским космическим агентством (ESA) компания создала необычный циферблат Galaxy Time.

С его помощью владельцы Galaxy Watch смогут узнать время на Марсе, Венере, Юпитере и других планетах Солнечной системы. А еще циферблат показывает много другой интересной информации:

  • Скорость вращения планет и их расстояние до Солнца.
  • Количество спутников у каждой планеты и особенности их сезонов.
  • Точное расположение планеты в Солнечной системе.

Это кажется странным, но такой циферблат – крутая вещь, особенно для любителей космоса.

Galaxy Time подходит для всех часов Galaxy Watch на Wear OS, так что попробовать новый циферблат смогут владельцы Watch 4, Watch 6 и Watch 7.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Samsung Galaxy Watch
,
#умные часы
,
#Samsung