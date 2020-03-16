Наука и технологии
Сегодня 18:21
Смарт-часы Xiaomi превратили в "пульт управления" автомобилем
И все благодаря соглашению с производителем электромобилей
В сети появилась информация о новом партнерстве Xiaomi, на этот раз с производителем автомобилей Nio. В рамках данной коллаборации, смарт-часы Mi Watch были превращены в “пульт управления” автомобилей Nio при помощи специального приложения.
Так, при помощи собственных часов, пользователи могут видеть различную информацию о своем транспортном средстве, в том числе и уровень заряда батареи, давление в шинах и так далее. Также благодаря приложению Mi Watch умеют блокировать и открывать двери, управлять окнами и багажником автомобиля и регулировать климат-контроль. Помимо этого автомобиль сможет отправлять различные сообщения о найденных в работе неисправностях и ошибках прямиком на часы.
Что интересно, новые функции, которые появятся в Xiaomi Mi Watch благодаря свежему партнерству, также включают в себя определение местоположения автомобиля и активацию сигнализации транспортного средства на расстоянии.