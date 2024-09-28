Смартфон на базе KasperskyOS получит Telegram и почтовый сервис

Лаборатория Касперского активно работает над созданием смартфона на базе своей операционной системы KasperskyOS. По словам Антона Иванова, директора по исследованиям и разработке, уже внедрены такие приложения, как мессенджер Telegram и почта, а также полноценный офисный пакет для работы с документами. Прототип устройства сейчас проходит этап активной разработки в рамках исследовательского проекта.

Иванов также отметил, что в прототипе уже запущен браузер и доступны функции для звонков и SMS. В дополнение к этому, приложение «МойОфис» уже функционирует на смартфоне. Однако, по его словам, точная дата появления этого мобильного устройства на потребительском рынке пока не известна.

Команда «Лаборатории Касперского» продолжает улучшать смартфон, чтобы он соответствовал требованиям пользователей и мог успешно конкурировать на рынке. Так что, возможно, вскоре мы увидим новые интересные функции и возможности этого устройства.