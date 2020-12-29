Наука и технологии
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Смартфон, планшеты и ноутбуки Huawei продаются со скидками
До 12 января
В российском онлайн-магазине компании Huawei была запущена новая распродажа, приуроченная к Новому году. В ее рамках смартфоны, планшеты, ноутбуки и прочие устройства китайского производителя продаются со скидками до 50%.
Сэкономить 17 тысяч рублей предлагается на покупке ноутбука HUAWEI MateBook X.
В то же время, на 8 тысяч дешевле стала стоимость флагманского смартфона HUAWEI Mate 40 Pro.
А за 59 999 рублей вместо прежних 71 398 рублей можно ухватить HUAWEI P40 Pro.
Со скидками также доступна и носимая электроника компании. Так, за 11 990 рублей вместо прежних 15 980 рублей предлагаются часы HUAWEI Watch GT 2, тогда как стоимость беспроводных наушников HUAWEI FreeBuds Pro упала с 18 980 рублей до 13 990 рублей.
Акция закончится 12 января. Ознакомиться со всеми товарами, участвующими в ней, можно по этой ссылке.