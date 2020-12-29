Смартфон, планшеты и ноутбуки Huawei продаются со скидками

Сэкономить 17 тысяч рублей предлагается на покупке ноутбука HUAWEI MateBook X.

В то же время, на 8 тысяч дешевле стала стоимость флагманского смартфона HUAWEI Mate 40 Pro.

А за 59 999 рублей вместо прежних 71 398 рублей можно ухватить HUAWEI P40 Pro.

Со скидками также доступна и носимая электроника компании. Так, за 11 990 рублей вместо прежних 15 980 рублей предлагаются часы HUAWEI Watch GT 2, тогда как стоимость беспроводных наушников HUAWEI FreeBuds Pro упала с 18 980 рублей до 13 990 рублей.

Акция закончится 12 января. Ознакомиться со всеми товарами, участвующими в ней, можно по этой ссылке.