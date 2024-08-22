Смартфонами воспользовались для исследования аутизма

Опубликовано 22 августа 2024, 23:30
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Смартфонами воспользовались для исследования аутизмаНовый метод отслеживания движений глаз
Исследования аутизма могут сделать большой шаг вперед благодаря технологии отслеживания движений глаз на смартфонах. Работы профессора Ральфа Адольфса из Калифорнийского технологического института показывают, что смартфоны могут эффективно заменять дорогостоящие лабораторные устройства для изучения аутизма.
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Ранее для отслеживания глаз использовались настольные системы, стоимость которых достигала 40 000 долларов. Адольфс и его команда протестировали метод на участниках с аутизмом и без него, используя как традиционные устройства, так и смартфоны. Результаты оказались сопоставимыми, что открывает новые горизонты для масштабируемых исследований.
Смартфоны могут значительно расширить выборку участников, включая тех, кто не может посещать лаборатории. Это также позволит проводить исследования в реальных условиях, что делает их более точными. Однако необходимо решить вопросы конфиденциальности и соблюдения инструкций.