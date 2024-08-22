Смартфонами воспользовались для исследования аутизма

Ранее для отслеживания глаз использовались настольные системы, стоимость которых достигала 40 000 долларов. Адольфс и его команда протестировали метод на участниках с аутизмом и без него, используя как традиционные устройства, так и смартфоны. Результаты оказались сопоставимыми, что открывает новые горизонты для масштабируемых исследований.

Смартфоны могут значительно расширить выборку участников, включая тех, кто не может посещать лаборатории. Это также позволит проводить исследования в реальных условиях, что делает их более точными. Однако необходимо решить вопросы конфиденциальности и соблюдения инструкций.