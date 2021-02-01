Смартфонное подразделение LG оказалось убыточным почти шестой год подряд

Если быть точнее, то прошедший квартал — 23-й по счёту, который компания закрывает с операционным убытком, пишет Gizchina В самом отчёте выдвигается мнение, что виной тому стали снижения продаж премиальных устройств LG, а также нехватка чипов с 4G.

Отметим, что в отличие от прочих игроков рынка, LG так и не смогла найти способ выпускать доступные 5G-смартфоны. Тот же LG Velvet оказался заметно дороже, чем должен был бы стоить. Эксперты также считают, что со стороны корейского бренда было ошибкой выпускать версию устройства на базе Snapdragon 845, т.к. в 2020 году не так много пользователей пожелает купить смартфон на чипе 2018 года.