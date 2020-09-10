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Смартфоны автоматически меняли цвет фото окутанных пожаром улиц на "более нейтральный"

Достаточно странное поведение камер смартфонов
Прямо сейчас в США, в Сан-Франциско, бушуют масштабные пожары, из-за которых небо над всем городом буквально стало оранжевым — соответствующие фото и видеоматериалы не перестают появляться в сети. Но, как оказалось, в случае со смартфонами запечатлеть все “как есть” было достаточно сложно, так как мобильные телефоны автоматически меняли цвет фото окутанных пожаром улиц на "более нейтральный".

Публикации, в которых говорится о необычном свойстве современных смартфонов, начали появляться в различных соцсетях. Так, например, пользовательница Twitter под ником @teriarchibbles написала, что ей пришлось воспользоваться фотоаппаратом от Canon, чтобы сделать снимок, соответствующий реальность. Также она прикрепила к своему посту два фото: сделанные на смартфон и на фотокамеру.

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Фото сделанное на смартфон

Судя по данным специалистов, проблема связана с неправильной калибровкой баланса белого в гаджетах: смартфоны принимают “оранжевый” мир за нарушенный баланс, после чего исправляют возникшую, как им кажется, проблему. Учитывая, что небо не так часто имеет оранжевый или желтый оттенки, производители не имели достаточного опыта столкновения с подобного рода проблемой. Возможно, ближайшие прошивки смартфонов от основных брендов исправят работу приложения “Камера”.