Смартфоны автоматически меняли цвет фото окутанных пожаром улиц на "более нейтральный"

Прямо сейчас в США, в Сан-Франциско, бушуют масштабные пожары, из-за которых небо над всем городом буквально стало оранжевым — соответствующие фото и видеоматериалы не перестают появляться в сети. Но, как оказалось, в случае со смартфонами запечатлеть все “как есть” было достаточно сложно, так как мобильные телефоны автоматически меняли цвет фото окутанных пожаром улиц на "более нейтральный".