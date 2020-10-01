Смартфоны Google будут ждать ответа оператора за пользователя во время звонков

Заявляется, что новая функция стала частью технологии Google Duplex, которая при призвана облегчить жизнь пользователей при помощи голосового помощника поискового гиганта. И вот, все новые и прошлые смартфоны Google теперь получат возможность анализировать, не просят ли пользователя ждать, пока, скажем, оператор освободится. В случае, если звонок находится в режиме ожидания, смартфон будет ждать, кто-то на него ответит и только после полноценного начала разговора сообщит об этом пользователю.

Google заявила, что компания не будет собирать записи звонков по умолчанию — данная опция будет доступна владельцам смартфонов, но активна она станет лишь в том случае, если пользователь сам захочет поделиться собранными данными с поисковым гигантом.