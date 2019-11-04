Наука и технологии
Сегодня 16:45
Смартфоны Huawei смогут получить поддержку Google приложений
Это может произойти в ближайшие несколько недель
Стало известно, что китайская компания Huawei уже в ближайшее время сможет рассчитывать на поддержку приложений Google. Это произойдет, если правительство США исполнит обещание Трампа предоставить ряд исключений американским компаниям, которые не хотят прекращать сотрудничество с Huawei.
Таким образом было направлено порядка 260 запросов, в которых запрашивалась лицензия на сотрудничество с китайской компанией, один из которых, предполагается, был отправлен представителями корпорации Google. В случае одобрения данного запроса на лицензию можно ожидать, что смартфоны Huawei снова смогут обеспечить своих пользователей приложениями и сервисами Google.
Напомним, что Huawei обвинили в предоставлении угрозы для национальной безопасности США. Так, китайская компания попала в черный список, который предусматривает запрет на сотрудничество с американскими компаниями.