Смартфоны Huawei смогут получить поддержку Google приложений

Таким образом было направлено порядка 260 запросов, в которых запрашивалась лицензия на сотрудничество с китайской компанией, один из которых, предполагается, был отправлен представителями корпорации Google. В случае одобрения данного запроса на лицензию можно ожидать, что смартфоны Huawei снова смогут обеспечить своих пользователей приложениями и сервисами Google.

Напомним, что Huawei обвинили в предоставлении угрозы для национальной безопасности США. Так, китайская компания попала в черный список, который предусматривает запрет на сотрудничество с американскими компаниями.