Смартфоны какого бренда россияне чаще всего покупали с рук

Опубликовано 11 апреля 2024, 08:16
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Смартфоны какого бренда россияне чаще всего покупали с рукСюрприза не случилось
В период с января по март 2024 года россияне чаще всего покупали с рук смартфоны Apple, сообщает объединенная розничная сеть МегаФон и Yota.
На долю iPhone пришлось 32.4% от общего числа проданных на вторичном рынке устройств. Самыми востребованными моделями стали iPhone 11 на 128 ГБ и 64 ГБ, а также iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ.
Второе место по популярности заняли смартфоны Samsung. На них пришлось 31.1% рынка. Среди моделей Samsung наибольшим спросом пользовались Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE.
«Бронза» досталась Xiaomi, чья доля составила 15.6%. Среди смартфонов Xiaomi лидерами продаж стали Redmi Note 9, Redmi 9C NFC и Redmi 9.
Стоит отметить, что спрос на восстановленные смартфоны по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос втрое в штуках и более чем в четыре раза в денежном выражении.
Средняя стоимость смартфона на вторичном рынке составляет 22 625 рублей.