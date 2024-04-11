Смартфоны какого бренда россияне чаще всего покупали с рук

На долю iPhone пришлось 32.4% от общего числа проданных на вторичном рынке устройств. Самыми востребованными моделями стали iPhone 11 на 128 ГБ и 64 ГБ, а также iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ.

Второе место по популярности заняли смартфоны Samsung. На них пришлось 31.1% рынка. Среди моделей Samsung наибольшим спросом пользовались Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE.

«Бронза» досталась Xiaomi, чья доля составила 15.6%. Среди смартфонов Xiaomi лидерами продаж стали Redmi Note 9, Redmi 9C NFC и Redmi 9.

Стоит отметить, что спрос на восстановленные смартфоны по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос втрое в штуках и более чем в четыре раза в денежном выражении.

Средняя стоимость смартфона на вторичном рынке составляет 22 625 рублей.