Смартфоны, ноутбуки и «умные» часы Honor продаются со скидками до 20 тысяч рублей

Так, сэкономить 20 тысяч рублей можно на покупке Honor MagicBook Pro 16. Ноутбук получил процессор Intel Core i5 10210U 1.6, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти. Отметим, что в обычное время модель продается за 99 990 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить за 79 990.

Упал в цене и ноутбук Honor MagicBook 15 2021. Так, если ранее его продавали за 89 990 рублей, то сейчас он доступен за 71 990.

Ознакомиться с остальными устройствами, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция 13 сентября.