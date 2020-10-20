Смартфоны, ноутбуки, планшеты и прочая техника продаются со скидками до 50%

Для получения скидки на товары без ярлыка “Уже со скидкой” предусмотрен промокод «BLACKSALE», который необходимо ввести при оформлении.

Так, смартфон Redmi Note 8 Pro можно приобрести за 19 990 рублей. Напомним, что базовая рекомендованная цена на модель в старшей конфигурации составляет 23 990 рублей.

В то же время, HONOR 30 Pro+ можно купить за 49 490 рублей, тогда как ранее он был доступен за 54 990 рублей.

Ознакомиться с полным списком техники, которая продается со скидками в рамках распродажи, можно по этой ссылке.