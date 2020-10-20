Наука и технологии
Сегодня 13:00
Смартфоны, ноутбуки, планшеты и прочая техника продаются со скидками до 50%
И даже не пришлось ждать "Черной пятницы"
Российский ритейлер “Ситилинк” запустил очередную выгодную распродажу. В ней можно встретить ряд товаров, в числе которых смартфоны, ноутбуки, планшеты и прочая техника. Размер максимальной скидки составляет 50%.
Для получения скидки на товары без ярлыка “Уже со скидкой” предусмотрен промокод «BLACKSALE», который необходимо ввести при оформлении.
Так, смартфон Redmi Note 8 Pro можно приобрести за 19 990 рублей. Напомним, что базовая рекомендованная цена на модель в старшей конфигурации составляет 23 990 рублей.
В то же время, HONOR 30 Pro+ можно купить за 49 490 рублей, тогда как ранее он был доступен за 54 990 рублей.
Ознакомиться с полным списком техники, которая продается со скидками в рамках распродажи, можно по этой ссылке.