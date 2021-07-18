Наука и технологии
Сегодня в 14:09

Смартфоны оказались опасными для иммунитета

Длительное использование гаджетов чревато синдромом сухого глаза
Радио Sputnik пообщалось с врачом-офтальмологом Игорем Азнауряном на тему вреда смартфона для иммунитета.
Смартфоны оказались опасными для иммунитета

Сообщается, что длительная эксплуатация смартфона или компьютера негативно отражается на иммунитете. Так, по словам специалиста, вирусы способны попадать в человеческий организм с помощью слизистой оболочки глаза. В то же время, продолжительное использование компьютера или смартфона чревато провоцированием синдрома сухого глаза. При последнем слезные железы перестают выделять требуемое количество влаги, что вредит органам зрения.

Опасность синдрома сухого глаза состоит в том, что снижается местный иммунитет. Все микробы, которые летают в воздухе, естественно, попадают в глаза. В условиях сниженного иммунитета при синдроме сухого глаза развивается разнообразная инфекция, в том числе вирусная”, — предупредил Азнаурян.