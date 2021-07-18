Смартфоны оказались опасными для иммунитета

Сообщается, что длительная эксплуатация смартфона или компьютера негативно отражается на иммунитете. Так, по словам специалиста, вирусы способны попадать в человеческий организм с помощью слизистой оболочки глаза. В то же время, продолжительное использование компьютера или смартфона чревато провоцированием синдрома сухого глаза. При последнем слезные железы перестают выделять требуемое количество влаги, что вредит органам зрения.

“Опасность синдрома сухого глаза состоит в том, что снижается местный иммунитет. Все микробы, которые летают в воздухе, естественно, попадают в глаза. В условиях сниженного иммунитета при синдроме сухого глаза развивается разнообразная инфекция, в том числе вирусная”, — предупредил Азнаурян.