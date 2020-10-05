Смартфоны, планшеты и другая техника Samsung продается со скидками

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В акции участвует более 60 смартфонов южнокорейского гиганта, которые можно купить со скидками до 20%. Также в распродаже можно встретить и планшеты и носимую электронику компании. Продлится акция до 26 октября. Ознакомиться с ассортиментом продуктов Samsung, доступных по сниженным ценам, можно по этой ссылке.