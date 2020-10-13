Смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты продаются со скидками до 40%

На 22 505 тыс дешевле можно приобрести модель Samsung Galaxy S10e. Так, если ранее смартфон продавался за 62 490 рублей, то сейчас доступен за 39 985 рублей.

Ноутбук Huawei MateBook D 14, в свою очередь, предлагается за 64 990 рублей вместо прежних 69 990 рублей.

За 11 990 рублей можно ухватить Samsung Galaxy A20s.

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