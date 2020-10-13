Наука и технологии
Сегодня 14:37
Смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты продаются со скидками до 40%
В распродаже можно встретить технику от Apple, Samsung, Xiaomi и прочих производителей
Ритейлер “Связной” в очередной раз запустил выгодную акцию. В ее рамках смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты продаются со скидками до 40%. В распродаже можно встретить устройства таких производителей, как Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi и прочих.
На 22 505 тыс дешевле можно приобрести модель Samsung Galaxy S10e. Так, если ранее смартфон продавался за 62 490 рублей, то сейчас доступен за 39 985 рублей.
Ноутбук Huawei MateBook D 14, в свою очередь, предлагается за 64 990 рублей вместо прежних 69 990 рублей.
За 11 990 рублей можно ухватить Samsung Galaxy A20s.
Ознакомиться с полным ассортиментом товаров, доступных по сниженным в рамках распродажи ценам, можно по этой ссылке.