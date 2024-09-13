Смартфоны помогут в мониторинге артериального давления

Команда Мукка мала создала приложение на Android, которое измеряет пульсовое давление с помощью акселерометра, фронтальной камеры и сенсоров касания смартфона. Пользователь выполняет движение, поднимая руку с телефоном, чтобы сделать измерение. Результаты исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports, демонстрируют технологию для борьбы с системной артериальной гипертензией.

Хотя точное измерение артериального давления требует дополнительных исследований, эта технология может стать важным шагом к доступному и эффективному мониторингу гипертонии, особенно в условиях ограниченного доступа к медицинским ресурсам.