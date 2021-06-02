Так, покупая 65-дюймовую модель UHD 4K Smart TV AU9000 Series 9 можно ухватить за полцены Galaxy A72. Напомним, что в обычное время этот смартфон продают за 39 990 рублей, тогда как сейчас в комплекте с телевизором он доступен за 19 995.

Флагманский смартфон Galaxy S21 5G, в свою очередь, можно купить за 33 995 вместо прежних 67 990 рублей при покупке одновременно с телевизором Q70A QLED 4K Smart TV 2021.

Продлится данная акция вплоть до 30 июня. Ознакомиться со всем ассортиментом данной акции можно по этой ссылке.