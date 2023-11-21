Сменивший Стива Джобса на посту главы Apple Тим Кук нашел себе несколько преемников

В интервью для подкаста BBC Sounds, ведущей которого выступила певица Дуа Липа, Кук заявил, что у Apple есть «очень подробные планы наследования». Он подчеркнул, что важно быть готовым к непредвиденным обстоятельствам, так как «что-то непредсказуемое всегда может произойти».

Кук не раскрыл конкретные имена потенциальных преемников, но подчеркнул, что его задача — подготовить нескольких кандидатов, способных наследовать его должность, и он хочет, чтобы следующий генеральный директор Apple был изнутри компании.

Он утверждает, что это его роль: подготовить несколько кандидатов для выбора советом директоров.

В интервью Тим Кук также рассказал о своем опыте работы в Apple, о вкладе компании в экологическую устойчивость, а также о своих мыслях по поводу чрезмерного использования смартфонов.