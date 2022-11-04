Смерть MP3? Сжатое ИИ аудио весит в 10 раз меньше, но не уступают ему по качеству

Сообщается, что новый кодек способен получить на выходе файл, который в 10 раз меньше такового в формате MP3. При этом качество аудиодорожки находится на том же уровне, что у более тяжеловесного файла.

По словам разработчиков, новую разработку можно использовать и для потоковой передачи звука в режиме реального времени и при кодировании для последующего сохранения в файлах. В случае с потоковой передачей речь может идти о телефонных разговорах при нестабильной связи.

К сожалению, на данный момент всё ещё неизвестно, когда EnCodec станет общедоступной — разработчики продолжают работу на ней и занимаются её активным тестированием.