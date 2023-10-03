Смерть создателя антивируса McAfee всё же признали самоубийством

Смерть создателя антивируса McAfee всё же признали самоубийствомСпустя два года после произошедшего
Испанский суд принял решение, что смерть Джона Макафи, основателя антивирусной компании McAfee, была самоубийством.
Данное решение было принято на основе документов, с которыми ознакомились наши коллеги из Reuters.
После смерти, тело Макафи находилось в морге Барселоны. Изначально же его обнаружили мёртвым в своей камере в испанской тюрьме в июне 2021 года после того, как местный суд согласился выдать его США по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Вынесенное решение суда ставит точку в долгосрочном расследовании обстоятельств смерти Макафи, которое вызвало множество спекуляций и теорий заговора.
Напомним, что ещё в 2012 году его арестовали на границе Белиза и Мексики по подозрению в причастности к смерти соседа — Грегори Фола. Мужчину застрелили на острове в Карибском море, где тогда жил Макафи.