Смерть создателя антивируса McAfee всё же признали самоубийством

Данное решение было принято на основе документов, с которыми ознакомились наши коллеги из Reuters.

После смерти, тело Макафи находилось в морге Барселоны. Изначально же его обнаружили мёртвым в своей камере в испанской тюрьме в июне 2021 года после того, как местный суд согласился выдать его США по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Вынесенное решение суда ставит точку в долгосрочном расследовании обстоятельств смерти Макафи, которое вызвало множество спекуляций и теорий заговора.

Напомним, что ещё в 2012 году его арестовали на границе Белиза и Мексики по подозрению в причастности к смерти соседа — Грегори Фола. Мужчину застрелили на острове в Карибском море, где тогда жил Макафи.