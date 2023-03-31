Смертельно опасное растение оказалось отличным средством от старения

Учёные из Университета Мёнджи в Южной Корее провели клинические испытания, в которых извлекли соединения из растения, показавшие свою эффективность в защите кожи от повреждений ультрафиолетовым светом, ускорении заживления ран и стимуляции производства коллагена.

Эти результаты могут быть использованы в косметических средствах для борьбы со старением и заживления ран. Однако учёные также предупреждают, что концентрация соединений дурнушника должна быть правильной, чтобы избежать токсических эффектов.

В дополнение к свежему исследованию, дурнушник уже ранее использовался в традиционной китайской медицине для лечения различных заболеваний. В связи с этим специалисты также не в первый раз рассматривают его в качестве лекарства.

Например, ранее учёные изучали эффективность растения в борьбе с раком и артритом, а также обнаружили соединения с потенциалом против старения и заживления ран.

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