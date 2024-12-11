Смертельные вирусы в 323 флаконах пропали из лаборатории в Австралии

О произошедшем впервые стало известно лишь в 2023 году, спустя два года после инцидента. Среди пропавших образцов — вирус Хендра с летальностью 57%, лиссавирусы и хантавирусы.

Инцидент произошел в 2021 году из-за неисправности морозильного оборудования. При переносе материалов в новый холодильник сотрудники не зафиксировали флаконы в документации.

Местные власти утверждают, что следов хищения или намеренного использования вирусов в биологическом оружии не найдено.

Вероятной причиной считают утрату флаконов при перемещении. Вне условий хранения вирусы теряют инфекционные свойства, что снижает риск заражения.

Министерство здравоохранения Квинсленда усиливает меры безопасности: проводится переподготовка сотрудников и аудит лабораторных процессов, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.