Наука и технологии
Опубликовано 11 декабря 2024, 08:52
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Смертельные вирусы в 323 флаконах пропали из лаборатории в Австралии

И всем как будто бы максимально нормально...
В Австралии расследуют исчезновение 323 флаконов с образцами опасных вирусов из лаборатории в Квинсленде.
Смертельные вирусы в 323 флаконах пропали из лаборатории в Австралии
© Ferra

О произошедшем впервые стало известно лишь в 2023 году, спустя два года после инцидента. Среди пропавших образцов — вирус Хендра с летальностью 57%, лиссавирусы и хантавирусы.

Инцидент произошел в 2021 году из-за неисправности морозильного оборудования. При переносе материалов в новый холодильник сотрудники не зафиксировали флаконы в документации.

Местные власти утверждают, что следов хищения или намеренного использования вирусов в биологическом оружии не найдено.

Вероятной причиной считают утрату флаконов при перемещении. Вне условий хранения вирусы теряют инфекционные свойства, что снижает риск заражения.

Министерство здравоохранения Квинсленда усиливает меры безопасности: проводится переподготовка сотрудников и аудит лабораторных процессов, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Источник:Хайтек
Автор:Булат Кармак
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