Смертельные вирусы в 323 флаконах пропали из лаборатории в Австралии

Смертельные вирусы в 323 флаконах пропали из лаборатории в АвстралииИ всем как будто бы максимально нормально...
О произошедшем впервые стало известно лишь в 2023 году, спустя два года после инцидента. Среди пропавших образцов — вирус Хендра с летальностью 57%, лиссавирусы и хантавирусы.
Инцидент произошел в 2021 году из-за неисправности морозильного оборудования. При переносе материалов в новый холодильник сотрудники не зафиксировали флаконы в документации.
Местные власти утверждают, что следов хищения или намеренного использования вирусов в биологическом оружии не найдено.
Вероятной причиной считают утрату флаконов при перемещении. Вне условий хранения вирусы теряют инфекционные свойства, что снижает риск заражения.
Министерство здравоохранения Квинсленда усиливает меры безопасности: проводится переподготовка сотрудников и аудит лабораторных процессов, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.