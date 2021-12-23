Смертельный исход от COVID-19 научились предсказывать по крови

Об этом сообщается в iScience. В рамках научной работы специалисты изучили образцы крови более 160 пациентов, попавших в больницы еще во время первой и второй волны коронавирусной инфекции. Специалисты измерили уровни ответственных за иммунный ответ белков в крови — цитокинов и хемокинов. Помимо прочего проанализирован был и уровень 171 микроРНК, который показывает, в какой степени коронавирус навредил тканям.

В результате выяснилось, что сочетание микроРНК и белков помогает более точно различать тяжелые случаи коронавируса, чем их выявление по отдельности. Кроме того, оказалось, что хемокин CCL20, интерлейкины IL6 и IL10, а также микроРНК miR-451 — основные индикаторы летального исхода от COVID-19.