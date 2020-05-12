Смертность от COVID-19 в США может быть выше, чем указано в официальных данных

Так, согласно опубликованным данным, в период с 11 марта по 2 мая в Нью-Йорке умерло на 5300 больше людей, чем говорится в официальных отчетах за эти недели. Кроме того, исследователи отметили, что некоторые летальные исходы, обусловленные коронавирусной инфекцией, остались и вовсе без учета, поскольку человек умер дома или в связи с тем, что медицинские работники не подозревали об инфицировании.

”Отслеживание избыточной смертности важно для понимания вклада в смертность как от болезни COVID-19, так и от отсутствия медицинской помощи при заболеваниях, не связанных с коронавирусной инфекцией”, - рассказали исследователи.