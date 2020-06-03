СМИ обнаружили копирование компанией Илона Маска российской идеи для ракет

Сообщается, что изначально Россия начала эксплуатировать грузовые корабли и пилотируемые капсулы при полетах к МКС. Данная идея была воплощена и космической компанией Илона Маска SpaceX в корабле Crew Dragon, который был запущен буквально в конце мая.

Авторы также отметили, что одной из причин, почему компания SpaceX начала разделять грузовые и пассажирские полеты является нацеленность на развитие космического туризма. ”Однако и здесь русские были первопроходцами, когда в 2001 году они доставили на МКС первого космического туриста Денниса Тито”, — сообщается в СМИ.