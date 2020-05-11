СМИ рассказали об использовании США устаревших технологии для отслеживания контактов заразившихся COVID-19

Так, согласно опубликованным СМИ данным, государственные больницы США используют для обмена данными, а также отслеживания контактов инфицированных факсимильные аппараты, устаревшие электронные таблицы, а также бумажную документацию. Кроме того, госучреждения сферы здравоохранения страны также вынуждены использовать вышеперечисленные инструменты и для того, чтобы определять темпы распространения вируса.

Журналисты сообщили, что государственная система здравоохранения эксплуатирует технологии технологии прошлого века, что, в свою очередь, сказывается как на условиях отслеживания зараженных, так и на определении темпов распространения.

По словам координатора штата Вашингтон по борьбе с коронавирусом Ракель Боно, в стране отсутствует единое хранилище информации для отслеживания, тогда как в большинстве своем документация и прочая отчетность производится вручную. Это, по данным газеты, фиксируется по всей стране.