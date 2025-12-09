СМИ сообщили о клиентах ASML с возможными связями с армией Китая

Опубликовано 09 декабря 2025, 09:001 мин.
СМИ сообщили о клиентах ASML с возможными связями с армией КитаяРечь идет о поставках оборудования и деталей
Нидерландская телепрограмма «Nieuwsuur» сообщила, что среди клиентов производителя оборудования для выпуска чипов ASML есть как минимум одна компания, связанная с китайскими военными структурами. По данным журналистов, речь идет о поставках компонентов дочерней структуре государственной корпорации China Electronics Technology Group.
Сообщается, что выводы строились на основе данных китайской таможенной статистики. Также упоминаются поставки оборудования в Shenzhen International Quantum Academy и полупроводниковым компаниям SiEn из Циндао и SMBC, которая является дочерней компанией SMIC.
Представители ASML заявили, что не могут подтвердить конкретных клиентов, но подчеркнули, что компания соблюдает все экспортные законы. По их словам, любое оборудование поставляется только при наличии экспортной лицензии или в случаях, когда ограничения не действуют.