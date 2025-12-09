СМИ сообщили о клиентах ASML с возможными связями с армией Китая

Сообщается, что выводы строились на основе данных китайской таможенной статистики. Также упоминаются поставки оборудования в Shenzhen International Quantum Academy и полупроводниковым компаниям SiEn из Циндао и SMBC, которая является дочерней компанией SMIC.

Представители ASML заявили, что не могут подтвердить конкретных клиентов, но подчеркнули, что компания соблюдает все экспортные законы. По их словам, любое оборудование поставляется только при наличии экспортной лицензии или в случаях, когда ограничения не действуют.