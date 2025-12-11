СМИ сообщили о применении запрещенных чипов Nvidia стартапом DeepSeek

Опубликовано 11 декабря 2025, 10:531 мин.
СМИ сообщили о применении запрещенных чипов Nvidia стартапом DeepSeekРечь идет о Blackwell и поставках через третьи страны
Китайский стартап DeepSeek использовал чипы Nvidia, запрещенные к продаже в Китае, при разработке новой модели искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на источники. По данным материала, речь идет о процессорах серии Blackwell, которые попадали в страну через государства, где их продажа разрешена.
Указанные чипы изначально находились в зарубежных дата-центрах, после чего серверное оборудование разбирали и отправляли в Китай. Американские власти запрещают экспорт таких полупроводников, поэтому разработчики в КНР нередко используют мощности за пределами материкового Китая или обходные схемы.
Компания Nvidia заявила, что не получала подтверждений подобных операций. Представители DeepSeek на запрос журналистов не ответили.
Ранее стартап привлек внимание после выпуска конкурентоспособной модели ИИ.