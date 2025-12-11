СМИ сообщили о применении запрещенных чипов Nvidia стартапом DeepSeek

Указанные чипы изначально находились в зарубежных дата-центрах, после чего серверное оборудование разбирали и отправляли в Китай. Американские власти запрещают экспорт таких полупроводников, поэтому разработчики в КНР нередко используют мощности за пределами материкового Китая или обходные схемы.

Компания Nvidia заявила, что не получала подтверждений подобных операций. Представители DeepSeek на запрос журналистов не ответили.

Ранее стартап привлек внимание после выпуска конкурентоспособной модели ИИ.