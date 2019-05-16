СМИ запретят помогать вводить санкции против России

В Государственную думу внесён на рассмотрение законопроект, который вводит новые ограничения на распространение информации.

Законопроект под названием «О внесении изменений в Федеральный закон «О мерах воздействия(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» запрещает распространять в СМИ и интернете информацию, «способствующую введению и осуществлению политических или экономических санкций», в отношении Российской Федерации, российских граждан или юридических лиц.

В пользу организаций, находящихся под юрисдикцией недружественных иностранных государств, нельзя публично распространять, передавать или раскрывать следующую информацию:

свидетельствующую о неисполнении организацией или физическим лицом, в отношении которых приняты или были ранее приняты санкции

способствующую введению иностранным государством санкций

По закон не подпадают лица, которые законно занимаются тем, что пытаются снять или смягчить санкции, а также защищают активы организаций и физических лиц от распространения и расширения ограничительных мер.