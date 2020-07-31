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СМИ заявили о беззащитности НАТО перед российским супероружием
И отметили ее потенциально главную цель
СМИ заявили о беззащитности НАТО перед российским супероружием. Как минимум на территории Арктики.
Так, если верить данным датской газеты Berlingske, регион совершенно не защищен от воздействия российского гиперзвукового оружия “Кинжал”, которое применяют на истребителях МиГ-31К.
”Это уже не чистая выдумка, а, возможно, то, на что Россия уже способна сегодня. Мы не знаем точно, как далеко может пролететь "Кинжал", но с его скоростью, точностью попадания и дальностью действия минимум в тысячу километров он меняет баланс сил в регионе”, - заявил журналист издания.
В материале также отмечается, что наиболее вероятной мишенью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия. Особое внимание автор статьи уделяет американской авиабазе Туле - именно ее называют потенциально главной целью “Кинжала”.