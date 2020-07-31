СМИ заявили о беззащитности НАТО перед российским супероружием

Так, если верить данным датской газеты Berlingske, регион совершенно не защищен от воздействия российского гиперзвукового оружия “Кинжал”, которое применяют на истребителях МиГ-31К.

”Это уже не чистая выдумка, а, возможно, то, на что Россия уже способна сегодня. Мы не знаем точно, как далеко может пролететь "Кинжал", но с его скоростью, точностью попадания и дальностью действия минимум в тысячу километров он меняет баланс сил в регионе”, - заявил журналист издания.

В материале также отмечается, что наиболее вероятной мишенью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия. Особое внимание автор статьи уделяет американской авиабазе Туле - именно ее называют потенциально главной целью “Кинжала”.