Смогла ли Европа создать защиту от российского гиперзвукового оружия

Эксперт подчеркнул, что заявление серьёзное, но вопрос в том, как в Европе это сделают при отсутствии необходимых технологий. Леонков вспомнил заявление Конгресса США о том, что Штатам для создания собственного гиперзвука нужны «прорывные технологии». Но ни у США, ни у Европы ничего подобного нет.

Эксперт отметил, что для создания эффективного оружия против гиперзвуковых ракет, нужна ракета, маневрирующая на гиперзвуковых скоростях. К тому же для перехвата гиперзвуковой ракеты, нужна ракета, равная по скорости либо в полтора раза быстрее, чем перехватываемый объект.