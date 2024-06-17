Смогут ли чипы в голове заменить смартфон

Мозговые импланты могут когда-нибудь заменить смартфоны, но пока это нереально из-за отсутствия нужных технологий. По мнению экспертов, на разработку и массовое внедрение таких чипов понадобится от 10 до 20 лет, а стоимость их пока составляет сотни тысяч долларов. Илон Маск ранее заявлял, что в будущем люди будут использовать мозговые импланты для общения вместо телефонов, но это далёкая перспектива.

Для реальной работы такой технологии потребуется значительная доработка. По словам Евгения Черешнева, вице-президента по стратегии и инновациям МТС, до развитого b2c-рынка мозговых имплантов мы дойдём не раньше 2035–2040 годов. Эксперт рынка НТИ «Нейронет» Татьяна Мосендз добавила, что широкое внедрение таких технологий произойдёт не ранее, чем через 15-20 лет, и стоимость имплантов пока слишком высока.

Сейчас нейроинтерфейсы в основном используются в медицинских целях. Следующим этапом станет использование имплантов для управления «умными устройствами» силой мысли, а позже, возможно и p2p-взаимодействие людей без смартфонов. Однако, как пояснил Черешнев, есть много технических проблем, таких как рубцевание тканей и необходимость компактного питания и охлаждения процессоров имплантов. Мосендз добавила, что в России, как и в мире, ведутся исследования в этой области, но до массового распространения таких технологий ещё далеко из-за множества рисков и побочных эффектов.