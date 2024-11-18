Смогут ли роботы отобрать работу на пищевых предприятиях

Роботы могут стать решением для кадрового дефицита в пищевой промышленности, считает Константин Деревсков, старший преподаватель «Росбиотех» и создатель платформы Quality CHECK. На конференции по пищевой безопасности он подчеркнул, что нехватка сотрудников в отрасли достигает 20%. Причины — низкие зарплаты и тяжёлые условия труда, из-за которых работа в этой сфере становится непривлекательной. Это не только тормозит развитие компаний, но и сказывается на объёмах производства и стабильности поставок продукции.

Деревсков отметил, что современные технологии, включая роботизацию и цифровизацию, способны изменить ситуацию. Он рассказал, что роботы уже успешно применяются для упаковки, сортировки и маркировки продуктов. Эти задачи требуют высокой точности, и роботы справляются с ними быстрее и с меньшим количеством ошибок. Автоматизация снижает нагрузку на работников, повышает эффективность производства и делает его процессы более прозрачными. К тому же такие технологии помогают соблюсти строгие санитарные требования, что особенно важно после недавних случаев пищевых отравлений.

Однако, как подчеркнул эксперт, полностью заменить людей на производстве пока невозможно. Некоторые отрасли, такие как кулинария, требуют гибкости и адаптивности, чего роботы пока обеспечить не могут. Большая ротация ассортимента и особенности работы делают автоматизацию здесь сложной задачей. Тем не менее, внедрение новых технологий помогает предприятиям справляться с текущими вызовами и улучшать качество выпускаемой продукции.