Смогут ли средневековые доспехи защитить от современной винтовки

Стоит отметить, что та же нательная броня была чуть ли не единственным средством защиты жизни человека в бою в до-пороховую эпоху. И тогда она справлялась сразу с двумя задачами: защитой бойца и предоставления ему достаточно высокого уровня подвижности.

Как ни странно, с современной винтовкой такие доспехи тоже отлично справляются. Да, не без труда. Но при этом дробь так и не прошла в тело манекена, на который была надета броня.

Стоит, правда, учитывать, что при ударе боевого снаряда о тело могут пострадать некоторые органы. Но для того, чтобы выяснить этот момент, нужно провести отдельное испытание.