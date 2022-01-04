Смогут ли учёные добиться бессмертия человека в ближайшее время

По словам Батина, их может увидеть уже нынешнее поколение. Этому способствует развитие искусственного интеллекта, который сможет собрать и обработать необходимое количество информации.

Главным в стремлении к бессмертию Батин считает изучение процессов старения и их остановку. При этом он отметил, что понятия «время» и «старение» — не одно и тоже. Старение — накопление ошибок в организме и продуктов различных химических реакций. Очищение организма от них как раз и есть путь к борьбе со старением и достижение бессмертия.

«Это направление получит новое развитие, когда мы научимся выращивать органы, используя биоинкубаторы, терапевтическое клонирование, ксенотрансплантацию, когда человеческий орган выращивается в животном. Рядом стоит и регенеративная медицина — способность стимулировать эти процессы в самом организме», — отметил специалист.

Кроме того, Батин подчеркнул, что нужно не просто создавать органы, а важно воспроизвести их функции. Это одна из самых трудных задач.