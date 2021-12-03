Смотреть видео из VK теперь можно и без регистрации в соцсети

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Смотреть видео из VK теперь можно и без регистрации в соцсетиБесплатно и в максимально высоком качестве
Стало известно, что смотреть видео из VK теперь можно бесплатно и без регистрации в соцсети. Так, команда «VK видео» решила сделать новую видеовитрину доступной для незарегистрированных пользователей.
Отметим, что благодаря этому смотреть миллионы фильмов, сериалов, телешоу, спортивных матчей, киберспортивных трансляций и прочего видеоконтента можно не регистрируясь. Причем все это доступно бесплатно и в максимально высоком качестве.
“Мы видим, что вовлечённость пользователей в видеосмотрение на платформе "VK Видео" продолжает расти, поэтому мы решили снять ограничение в виде обязательной регистрации и авторизации зрителей в социальной сети для поиска и просмотра”, — поделился технический директор ВКонтакте и «VK Видео» Александр Тоболь.
Напомним, что буквально вчера стало известно, что «Газпром» приобрел соцсеть ВКонтакте и Mail.ru (VK).
Источник: Код Дурова